Зампред ГД Лантратова: комитет не поддержал инициативу об альтернативе ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в организации отклонили законопроект об альтернативе Единого государственного экзамена, сообщает АБН24 .

По мнению депутатов, это все усложнит: если бы альтернативу ввели, проверяющие не смогли бы сравнить процедуры и результаты разных видов экзаменов. При этом с решением не согласились депутаты партии «Справедливая Россия За правду».

Между тем, согласно проекту приказа Минобрнауки РФ, российские педагогические вузы смогут не учитывать ЕГЭ по обществознанию, его заменят профильным предметом. Например, будущий учитель географии должен будет сдать географию, биологию и русский язык. Если приказ одобрят, он может начать действовать с 1 марта 2025 года.

Кроме того, в Совете Федерации России предлагают начислять дополнительные баллы на ЕГЭ беременным школьницам.