Вузы России смогут набирать будущих педагогов без учета ЕГЭ по обществознанию

Согласно проекту приказа Минобрнауки РФ, российские вузы смогут не учитывать ЕГЭ по обществознанию при наборе будущих учителей. Его заменят профильным предметом, сообщает ТАСС .

В документе сказано, что перечень вступительных испытаний для будущих учителей в российских университетах состоит из русского языка, профильного предмета из списка обязательных, а также из оставшихся одного или двух профильных предметов.

К примеру, будущий учитель географии при поступлении в вуз должен сдать географию, обществознание, биологию, а будущий учитель математики — математику, обществознание, физику, информатику.

Обществознание предлагается заменить на профильный предмет.

Таким образом, обществознание станет необязательным при поступлении на педагогическое направление. Если такой приказ примут, он начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Ранее стало известно, что школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября. К участию приглашаются ребята из 4-11 классов.