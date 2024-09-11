24 предмета: в Москве начнется школьный этап Всероссийской олимпиады

12 сентября в столице стартует школьный этап Всероссийской олимпиады, он будет идти до 23 октября, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К участию в олимпиаде приглашаются ребята из 4-11 классов.

«Школьный этап — первая и самая массовая ступень Всероссийской олимпиады. С каждым годом в нем участвуют все больше увлеченных детей, которые стремятся выйти за рамки стандартной учебной программы», — отметила вице-мэр.

По ее словам, в минувшем году олимпиадные работы в рамках школьного этапа написали свыше 470 тыс. учеников. Также за последние 5 лет количество участников первого этапа увеличилось почти на 20%.

Ракова добавила, что в этом году для участников подготовили задания по 24 предметам, включая русский и иностранные языки, математику, физику, химию, биологию, историю, обществознание и т. д.

Всероссийская олимпиада состоит из 4 этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного. Чтобы пройти на следующий уровень, ученику надо будет набрать необходимые баллы. Победители и призеры финала имеют право на поступление без экзаменов в любой вуз в РФ по профилю олимпиады или на 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.