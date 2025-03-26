Заморские куличи: священники рассказали о меню на Пасху

Употребление на Пасху куличей с модным дубайским шоколадом не является грехом: вместо привычного изюма туда добавляют фисташковую пасту и тесто катаифи, сообщает Общественное Телевидение России .

«Почему он должен быть греховным? Кулич, он и есть кулич. Вообще в Пасхе главное — это не то, что поесть, а радость от воскресения Господа. Главное в Пасхе — побывать на пасхальном богослужении, причаститься и сочетаться с Христом», — сказал журналистам иеромонах Феодорит.

По его словам, символ Пасхи — в первую очередь не кулич, а крашеные яйца: они символизируют жизнь и победу над смертью. При этом, у всех народов есть свои традиционные блюда на Воскресение Христово: например, в Греции готовят цуреки — булочки с красным яйцом внутри.

В свою очередь, клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий заявил, что православным следует быть аккуратнее и стараться не заниматься на Пасху расточительством. Роскошная выпечка на праздничном столе может заменить веру и значение события.