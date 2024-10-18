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Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 19 октября

В ночь на 19 октября в столице прогнозируются заморозки. Температура опустится ниже нуля градусов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

В ночь на 19 октября в столице произойдет переход температуры через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Водителям порекомендовали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики спрогнозировали в Подмосковье и столице в пятницу сухую и теплую погоду. Столбик термометра покажет плюс 6 — плюс 8 градусов.

По данным сайта Гидрометцентра РФ, ночью температура может опуститься до минус четырех — минус двух градусов. Осадков не будет.