Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в пятницу обойдется без осадков, температура составит плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.