Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу обойдется без осадков, температура составит плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление днем составит 761 мм рт. ст.
Утром в пятницу в Московском регионе наблюдается дымка с видимостью более 1 км. Столбики термометров показывают минус 1,9 градуса. Влажность находится на отметке в 98%.