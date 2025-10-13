Заморозки ожидаются в Московском регионе в ближайшее время
Фото - © Медиасток.рф
Этой ночью в Московском регионе температура опускалась ниже 0 градусов, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, холодная погода наблюдается и днем в понедельник.
Синоптик уточнила, что на уровне 1,5 км температура понизилась до минус 3 градусов, а к 16 октября в регионе может похолодать до минус 8 градусов.
«И у поверхности земли, при прояснениях в облаках, температура воздуха может достигнуть отрицательных значений», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Утром в понедельник в Москве заметили первый снег. Он падал на землю и сразу таял.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.