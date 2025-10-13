сегодня в 08:58

Первый снег пошел в Москве в понедельник

В столице в понедельник заметили первый снег, сообщает РИА Новости .

Мокрый снег падал на землю и асфальт и сразу таял.

Он выпал накануне православного праздника Покров (14 октября). По народным приметам, снег на этот праздник означает долгую и снежную зиму.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклон «Барбара» принесет в Московский регион первый мокрый снег вперемешку с ливнем. Однако снежный покров сразу же растает.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.