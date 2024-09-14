Замминистра обороны РФ Булыга проверил тыловое материальное обеспечение войск

Заместитель министра обороны России Андрей Булыга посетил один из районов, где базируется группировка войск «Восток». Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Булыга особенно выделил, что подразделения тыла, которые занимаются материально-техническим обеспечением солдат, начали работать лучше. Также он проверил ход строительства нового заглубленного пункта временной дислокации подразделений группировки «Восток».

Все строения находятся на расстоянии в земле. Снаружи их обнаружить трудно. Внутри они укреплены с помощью защитных конструкций. Сообщается, что такие заглубленные сооружения будут создавать для всех группировок войск.

Ранее бойцы ВС РФ отразили 12 контратак ВСУ за неделю в ДНР. Также они освободили пункт Водяное.