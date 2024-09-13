сегодня в 16:50

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Были отражены 12 контратак подразделений ВСУ.

Потери противника составили до 820 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка, 24 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии калибра 155-мм.

Также ВС РФ уничтожили 5 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее стало известно, что российские военные освободили от ВСУ Красногоровку и Григоровку в ДНР. Противник потерял до 715 человек живой силы.