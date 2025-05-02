Законопроект об обязательном страховании СИМ внесут в Госдуму

Группа депутатов от ЛДПР подготовила законопроект, обязывающий оформлять полисы ОСАГО для коммерческих средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов массой свыше 15 кг, сообщает ТАСС .

Инициатива появилась на фоне роста аварийности — только за девять месяцев прошлого года зарегистрировано около 4 тысяч ДТП с участием электросамокатов.

«Сейчас пострадавшим пешеходам и водителям приходится месяцами добиваться компенсации через суд, ведь ответственность „лихачей“ на самокатах никто не страхует», — поясняет лидер партии Леонид Слуцкий.

Законопроект также предусматривает обязательную государственную регистрацию коммерческих СИМ, что позволит идентифицировать конкретное транспортное средство при ДТП. Это особенно актуально для сервисов краткосрочной аренды, где один самокат за день используют десятки людей.

Эксперты отмечают, что принятие этих мер потребует серьезной доработки нормативной базы — сегодня в ПДД нет четкого статуса средств индивидуальной мобильности, а страховые компании не имеют специальных тарифов для такого вида транспорта. Критики инициативы опасаются, что новые расходы операторов приведут к существенному подорожанию аренды.

Если законопроект получит поддержку, Россия станет одной из первых стран, где ввели обязательное страхование для электросамокатов.