Шум и забитые тротуары: жители Патриарших прудов выступили против самокатов

Жители Патриарших прудов начали сбор подписей за полный запрет самокатов и мопедов в районе. Они жалуются на перегороженные тротуары и постоянный ночной шум, сообщает «Осторожно, Москва» .

Активисты требуют совсем запретить передвижение на самокатах и мопедах по Патриаршим прудам, а на мотоциклах — в ночное время. Обращение планируют направить мэру Москвы Сергею Собянину, до середины мая идет сбор подписей.

По словам местных жителей, самокатчики блокируют входы в подъезды, магазины и рестораны, а шум от мопедов мешает спать после 21:00.

«Вы прекрасно знаете раскаченную и раскрученную популярность нашего района, привлекающего ежечасно десятки тысяч пешеходов. В этих условиях перемещение на СИМ является опасным», — говорится в обращении.

Жители отмечают, что узкие тротуары не приспособлены для движения электросамокатов, особенно в часы пик. Они опасаются столкнуться с самокатчиками при выходе из подъездов.

В обращении также предлагается ограничить движение мотоциклов с 21:00 до 8:00.