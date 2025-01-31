Законопроект о запрете сатанизма в России внесут в Госдуму

В Государственной Думе в феврале рассмотрят законопроект о запрете культа сатанизма в России, сообщил РИА Новости депутат Николай Бурляев.

Инициатива в случае принятия «должна ограничить распространение „церквей сатаны“ США и Украины, на российской территории», сказал Бурляев в беседе с агентством.

Депутат добавил, что в ВСУ исповедуют различные формы сатанизма.

Ранее Бурляев попросил провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова.