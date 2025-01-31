Законопроект о запрете сатанизма в России внесут в Госдуму
В России законодательно запретят культ сатанизма
В Государственной Думе в феврале рассмотрят законопроект о запрете культа сатанизма в России, сообщил РИА Новости депутат Николай Бурляев.
Инициатива в случае принятия «должна ограничить распространение „церквей сатаны“ США и Украины, на российской территории», сказал Бурляев в беседе с агентством.
Депутат добавил, что в ВСУ исповедуют различные формы сатанизма.
Ранее Бурляев попросил провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова.