В Подольске демонтировали аварийный дом 1917 года

Аварийный двухэтажный жилой дом №4 на улице Железнодорожной снесли в Подольске. Здание 1917 года постройки признали непригодным для проживания и полностью демонтировали, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом площадью около 555 квадратных метров был построен в 1917 году. Из-за высокой степени физического износа конструкций его признали аварийным и опасным для проживания. Зарегистрированных жителей расселили, а строение включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.