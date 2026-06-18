В Подмосковье за 10 дней выявили почти 13 тыс нарушений миграции

Операция «Нелегал-2026» прошла в Подмосковье с 1 по 10 июня. За это время сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проверили места работы и проживания иностранцев и пресекли 12 796 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области при поддержке ОМОН Росгвардии и народных дружин обследовали объекты в ряде городских округов. Цель операции — выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также установление лиц, находящихся в розыске и включенных в реестр контролируемых лиц.

По итогам мероприятий составлено 8 235 протоколов за нарушение режима пребывания, 1 719 — за незаконную трудовую деятельность и 1 397 — в отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан. Еще 616 протоколов оформили за представление ложных сведений при миграционном учете.

Принято 5 707 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, возбуждено 168 уголовных дел. Разысканы девять иностранных граждан, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Также вынесено 12 370 решений о запрете въезда, 148 человек привлечены к ответственности за уклонение от выдворения. Общая сумма штрафов составила 95 710 000 рублей. Контрольные мероприятия продолжатся на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.