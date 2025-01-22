Депутат ГД Бурляев попросил СК провести расследование гибели Лермонтова
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Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет страны и попросил провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова, сообщает РИА Новости.
Он попросил провести современное, честное и непредвзятое расследование гибели поэта с использованием современных технологий.
По его словам, уже много лет лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины говорили о недобросовестности проведенного в 1841 году следствия.
Бурляев подчеркнул, что нужно проверить все обстоятельства, которые привели к дуэли и гибели Лермонтова. Он напомнил, что поэт скончался от пули, попавшей в тело по необычной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов.
Как уточнил парламентарий, по официальной версии, Лермонтова убили на дуэли, которая прошла у подножия горы Машук 27 июля 1841 года.