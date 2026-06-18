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В Казахстане дети «вправили» ногами спину отцу и отправили его в больницу

В Казахстане дети «вправили» ногами спину отцу, после чего мужчину госпитализировали в больницу.

Евгений рассказал, что дети «вправляли» спину, прыгая по его спине. Однако вместе облегчения он почувствовал резкую боль. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи госпитализировала мужчину.

«Когда дети вправили спину», — подписал Евгений видео в соцсетях, где его увозят на скорой.

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