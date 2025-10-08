Закон о штрафах за умышленный поиск запрещенного контента могут доработать

Минцифры России совместно с Минюстом, ФСБ, МВД и другими ведомствами рассматривает возможность корректировки закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов, сообщает ТАСС .

Как следует из официального ответа министерства на запрос Лиги безопасного интернета, планируется законодательно уточнить случаи, не подпадающие под запрет, включая научные исследования и деятельность в рамках правотворческих и правоохранительных функций.

В министерстве подтвердили, что рассматривается вопрос о внесении изменений в нормы материального права в связи с принятием федерального закона № 281-ФЗ. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, сообщила, что организация получила детальный ответ от Минцифры на свое обращение относительно мониторинга сети интернет на предмет экстремистской информации.

Закон о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов действует с 1 сентября 2025 года. Как ранее пояснял министр цифрового развития Максут Шадаев, нововведения не касаются рядовых пользователей — поисковые системы будут предоставлять в МВД запросы только в рамках возбужденного уголовного дела.

По действующей редакции закона, за поиск экстремистских материалов из официального перечня предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, а за рекламу VPN-сервисов — от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя.