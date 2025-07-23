Шадаев: те, кто специально не ищут экстремистских материалы, могут не переживать

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказал о законе, предусматривающем штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети. Штраф в размере 3-5 тыс. рублей предусмотрен за умышленный доступ к информации из реестра Минюста, где содержится 5,5 тыс. материалов, сообщает пресс-служба Кремля.

Иностранные цифровые платформы не удаляют такие материалы по запросу Роскомнадзора. Было подано более 20 тыс. обращений, и ответа не последовало, отметил министр.

Шадаев заявил, что рядовые граждане, которые специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, зная, что они запрещены и включены в реестр, штрафоваться не будут. На практике правоохранителям предстоит доказать, что у человека был умысел и он знал заранее, что перед ним экстремистский материал, включенный в реестр.

«Если пользователь не знал, что этот материал экстремистский, ответственность он нести не будет», — отметил Шадаев.

22 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получении доступа к ним. Использование во время совершения преступления VPN-сервиса станет отягчающим обстоятельством. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.