Музыкальный критик назвал Лепса и Киркорова фаворитами новогодних корпоративов

По прогнозу Бабичева, спросом также будут пользоваться Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Анна Асти. Татьяна Буланова, по его оценке, переживает новый всплеск интереса.

«В этом году многие заказчики отказываются от проведения корпоративов до лучших времен. Но если компания все же чувствует, что может отметить праздник, и у нее есть определенные бюджеты, то выбор все равно будет сделан в пользу проверенных „бронебойных“ вариантов. Это артисты, которые гарантированно дадут нужный эффект и будут интересны сотрудникам всех возрастов. Это такие певцы, как Григорий Лепс, Филипп Киркоров. Это недешевые артисты, но их песни знают абсолютно все. Пусть не весь репертуар, но хиты есть у обоих, и это тот вариант, который точно „зайдет“ и молодежи, и людям постарше», — сказал Бабичев.

Критик отметил, что позиции Анны Асти пошатнулись после «голой вечеринки», а новые песни уступают по резонансу прежним хитам. Однако знакомого публике репертуара достаточно для выступлений. Басту, Клаву Коку, Zivert и Ваню Дмитриенко продюсер отнес к более нишевым исполнителям.

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