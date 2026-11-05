Нижегородцы узнали пол ребенка на световом шоу на башне кремля

Пара из Нижнего Новгорода узнала пол будущего ребенка во время светового шоу на Дмитриевской башне кремля. Праздник прошел несколько дней назад в центре города, сообщает pravda-nn.ru .

Вечером на стене башни появилась анимация с обратным отсчетом. Затем зрители увидели сердце на синем фоне — знак того, что у пары родится мальчик.

Видео праздника опубликовала в соцсетях Эльвина Ягудина.

Летом похожее шоу для будущих родителей организовали на стадионе «Совкомбанк Арена» в рамках праздничной программы Дня молодежи. Тогда фасад стадиона засиял розовым цветом, а байкеры мотоклуба «Ночные Волки» окрасили небо цветным дымом.

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