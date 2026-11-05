Приставы Подмосковья взыскали более 114 млн руб долгов по страховым взносам

Судебные приставы Московской области с начала 2026 года взыскали более 114 млн рублей задолженности по страховым взносам, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Одним из должников стала подмосковная транспортная компания, которая не перечислила около 3 млн рублей обязательных платежей. Исполнительный документ поступил в Домодедовское городское отделение ГУФССП России по Московской области. Пристав возбудил исполнительное производство, уведомил руководство о необходимости погасить долг и предупредил о мерах принудительного взыскания.

Приставы арестовали деньги компании на банковских счетах и запретили регистрационные действия с 73 принадлежавшими ей автобусами. С организации также взыскали исполнительский сбор в размере 469 тыс. рублей. В результате компания погасила около 3 млн рублей задолженности по страховым взносам и выплатила сбор.

В начале 2026 года сотрудники того же отделения уже добивались от этой организации погашения долга по страховым взносам на сумму около 4,4 млн рублей.

Работодатели обязаны перечислять страховые взносы за каждого сотрудника. Эти платежи формируют пенсионные права работников, обеспечивают финансирование медицинской помощи, выплат по больничным листам и компенсаций в связи с производственными травмами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.