Психолог объяснила, как нехватка прикосновений снижает сексуальный интерес

Пары могут терять влечение, когда из их жизни исчезают объятия и привычные касания. Тактильный контакт помогает сохранять близость, заявила психолог Елена Вершинина, сообщает NEWS.ru .

По ее словам, прикосновения поддерживают эмоциональную и физическую связь с партнером.

«В повседневной суете люди часто забывают о важности простых прикосновений, которые поддерживают эмоциональную и физическую связь. Объятия, случайные касания, привычка держаться за руки — эти мелочи незаметно исчезают из жизни пары, уступая место более „важным“ делам. В результате телесный контакт перестает быть естественной частью отношений, и его отсутствие постепенно снижает общий уровень близости. Когда тактильность уходит из жизни, тело перестает воспринимать партнера как источник удовольствия и безопасности. Партнеры могут любить друг друга, но лишаются регулярных сигналов о том, что они желанны и важны, и желание постепенно угасает», — пояснила Вершинина.

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