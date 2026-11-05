В Подмосковье провели семинар по профилактике и контролю бруцеллеза

Ветеринарные специалисты, зоотехники, эксперты по биобезопасности и представители животноводческих предприятий обсудили в Московской области диагностику и профилактику бруцеллеза, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Научно-практический семинар «Бруцеллез: программный подход к профилактике и контролю инфекции» организовали федеральное казенное предприятие «РОСБИОПРОМ» (Щелковский биокомбинат) и Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности. Участники обсудили научные разработки, диагностику, профилактику и ветеринарно-санитарный контроль заболевания, а также опыт профилактической работы в животноводстве.

Заместитель директора Центра ветеринарии РФ Андрей Гогин представил обзор государственной программы борьбы с бруцеллезом в России. Доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник научно-технологической лаборатории ФГБУ «ВГНКИ» Олег Скляров рассказал о современных подходах к диагностике, профилактике и контролю заболевания.

Заместитель директора по производству ФКП «РОСБИОПРОМ» Василий Ельников представил вакцинные препараты Щелковского предприятия. Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», кандидат биологических наук Максим Косарев осветил системный подход к профилактике бруцеллеза на основе научных данных.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что такие встречи повышают профессиональные компетенции ветеринарных специалистов, помогают внедрять научные разработки и совершенствовать профилактику в животноводстве. Обмен опытом способствует формированию единых подходов к ветеринарному благополучию и биологической безопасности хозяйств.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.