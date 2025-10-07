Ozon удивил покупателей: на маркетплейсе появилась одежда, за покупку которой можно сесть в тюрьму, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет о головных уборах с атрибутикой террористической группировки РДК*, которая воюет на стороне Украины. Кепки и шапки сделаны в Китае, при этом у продавца было уже более 60 заказов.

Также покупатели могли приобрести головные уборы UFC и с атрибутикой московского «Спартака», что легально в России. В комментариях россияне удивлялись товарам с символикой РДК*, ведь за их ношение можно получить реальный срок. Сейчас на маркетплейсе уже нельзя найти скандальные кепки.

Ранее стало известно, что Wildberries теперь будет доставлять готовую еду из ресторанов. Компания начала совместный проект с сервисом «Достаевский».

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

