Wildberries теперь будет доставлять готовую еду из ресторанов

Как отметила специалист, в таком случае цены на блюда останутся такими же, как в ресторанах без наценок. Минимальный заказ составляет 500-550 руб, а средняя скорость доставки — 1 час. При этом маркетплейс предлагает комиссию для партнеров всего в 3%. Это на 25-30% ниже, чем у популярных сервисов, например, Яндекс.Еды или Delivery Club.

«Это очень важный шаг для Wildberries, который помогает расширить формат взаимоотношений с клиентами. Снизив комиссию для ресторанов, маркетплейс может заинтересовать большое количество партнеров и предложить пользователям более выгодные цены. Особенно выиграют те, кто привык пользоваться Wildberries для покупок и хотел бы заказывать еду без лишних приложений», — добавила Токарева.

На данный момент, по мнению эксперта, у сервиса есть лишь несколько ограничений. Во-первых, имеется лишь один партнер «Достаевский» с ограниченным меню. Во-вторых, пока услуги сервиса не доступны во многих городах: стартует коллаборация в Москве и Санкт-Петербурге, позднее планируют подключить Краснодар, Сочи, Новосибирск, Ярославль, Тюмень и Уфу.

Также пока пользователи не могут отслеживать статус заказа. Служба поддержки тоже пока оставляет желать лучшего: скорость ответов и качество обслуживания пока отстают.