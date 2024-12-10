Захватывающая история: в Москве задержали бездомного миллиардера Чикалина

В столице задержали бездомного мужчину, однако он оказался не так прост, как казалось на первый взгляд. 53-летний Вячеслав Чикалин — бывший миллиардер и вице-президент «Евразбанка», а теперь участник СВО в розыске, сообщает Baza .

Бездомного задержали на станции «Теплый Стан». При проверке документов оказалось, что мужчина находится в розыске за мошенничество. По словам Чикалина, на данный момент он участвует в СВО, а в Москву приехал в двухнедельный отпуск. На этом захватывающая история не закончилась.

В 2000-х Чикалин был старостой прихода храма в Беляево и по совместительству вице-президентом «Евразбанка». Через 10 лет он решил переквалифицироваться и стал председателем совета директоров ПАО «Соль Руси». Это одна из самых крупных финансовых пирамид в России, которая работала с пенсионерами.

Людям предлагали вложить средства в строительство завода по производству каменной соли в Нижегородской области. Деньги активно собирали, но ни о каком строительстве речи не шло. По некоторым оценкам, «Соль Руси» смогла собрать до нескольких миллиардов рублей.

В итоге в отношении Чикалина возбудили сразу несколько уголовных дел. В марте 2021 года он получил 7 лет колонии, но, судя по всему, подписал контракт и отправился на СВО. В этом году на него возбудили новое уголовное дело, и данные мужчины попали в систему распознавания лиц.

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