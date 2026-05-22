Спортсменка из Волоколамска вошла в две сборные России

Спортсменка из Волоколамска Александра Чивилева вошла в состав сборных России по панкратиону и универсальному бою после успешного выступления на чемпионатах страны. Она завоевала серебро и готовится к чемпионату Европы в Ереване и чемпионату мира в Челябинске.

Воспитанница спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод» Александра Чивилева представила Волоколамск на двух чемпионатах России — по универсальному бою и панкратиону. В обоих турнирах спортсменка заняла второе место и по итогам выступлений вошла в состав национальных сборных.

Спортивный календарь у Александры остается насыщенным. Уже 28 мая она отправится в Ереван, где выступит на чемпионате Европы по смешанным боевым искусствам. Позже девушка представит сборную России на чемпионате мира по универсальному бою в Челябинске.

«Где-то недоработала. Есть к чему стремиться», — поделилась спортсменка.

После европейского старта Александра планирует сделать небольшую паузу перед подготовкой к мировому первенству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.