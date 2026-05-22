В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали педагогический колледж и общежитие в Старобельске ЛНР. Погибли четыре человека, десятки ранены, под завалами могут оставаться подростки, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Четыре ударных беспилотника поразили здание колледжа и общежитие, где находились 86 подростков от 14 до 18 лет. К утру сообщалось о четырех погибших и 39 раненых. По предварительным данным, под завалами могут оставаться 18 человек, троих спасли.

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар был нанесен намеренно.

«ВСУ прекрасно знали, что в момент удара там спят дети. Именно это и было причиной удара: не военная цель, а террористический акт для устрашения населения, создания повода для недовольства властью и давления на людей, чтобы они покидали ЛНР. И если удары по нефтебазам, заводам или портам еще можно объяснить военной составляющей, то удар по общежитию с подростками иного объяснения, кроме терроризма, не имеет. Вот об этом надо помнить тем, кто хочет перемирия с Западом», — написал Лебедев.

Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что беспилотники могли взлетать из Чугуева или Изюма — с частного, коммерческого или военного аэродрома. Он также заявил о поставках Киеву немецкого вооружения, включая ракеты «Барс», и сообщил об испытаниях новых установок противовоздушной обороны и развитии дронов-перехватчиков.

