Глава русской ОПГ угнал яхту на Карибах и развлекался на ней с девочками

Бежавший из России убийца отдыхал с девочками на угнанной яхте на Карибах

Петербуржец Вадим Ф., бежавший из России по поддельному паспорту после убийства племянника из-за криминальных «разборок», угнал яхту на Карибах. На судне он отдыхал с девушками, пока не был пойман Интерполом в Колумбии, сообщает SHOT .

Уроженец Санкт-Петербурга создал ОПГ в Ленинградской области, в которую принял своих родственников. Они промышляли угоном яхт, гидроциклов и лодок у местных жителей. Однажды злоумышленники даже угнали катер и лодочный прицеп у полиции.

В 2015 году фигуранты не поделили добычу. Вадим заманил своего племянника в гараж в гараж в Шлиссельбурге, где последнего задушили ремнем. Позже автомобиль убитого сожгли на берегу канала, а к его телу привязали груз и сбросили в Ладожское озеро.

Ф. был объявлен розыск, но сделал себе поддельный паспорт и бежал за рубеж. В 2021 году Вадим угнал яхту за 30 миллионов рублей в Антигуа и Барбуде, после чего доплыл на судне до Колумбии. В это время его уже разыскивал Интерпол за убийство.

В ноябре 2024 года Ф. задержали колумбийские правоохранители в Санта-Фе-де-Боготе. Его экстрадировали в Россию.