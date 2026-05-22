Трамп направит в Польшу 5 тыс военных

Президент США Дональд Трамп объявил о переброске 5000 американских военных в Польшу. Полковник в запасе Тимур Сыртланов считает, что это создает дополнительные риски для России, сообщает «Сайт MK.Ru» .

«Я рад объявить, что Соединенные Штаты дополнительно направят в Польшу пять тысяч военнослужащих», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Defense News сообщило об отмене отправки в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии численностью более 4000 человек. Reuters также писало о планах Вашингтона сократить силы, предназначенные для помощи Европе в кризисе, и уменьшить контингент в Германии на 5000 военных. По открытым данным, сейчас в Польше находятся до 10 тысяч американских военнослужащих.

Член президиума организации «Офицеры России», участник СВО, полковник в запасе Тимур Сыртланов заявил, что важно понять, откуда прибудет дополнительный контингент.

«Я не удивлюсь, если в свете поражения США и Израиля в войне с Ираном страны Персидского залива, где были расквартированы американские солдаты, попросило их убраться восвояси. Мы же помним, как американцы трусливо бегали под ударами иранской стороны. Сначала на базах прятались, потом убегали с них в пятизвездочные отели, откуда их тоже выгоняли с позором».

По его словам, переброска войск ближе к границам России и Белоруссии требует внимательного анализа.

«Конечно, переброска пяти тысяч солдат в Польшу, ближе к границам России и Белоруссии — это новые риски. Поэтому надо быть начеку, анализировать ситуацию, быть готовым к различным сценариям, которые могут затем последовать со стороны наших западных «партнеров».»

