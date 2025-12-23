Захарова прокомментировала регистрацию Собчак в мессенджере Max

сегодня в 23:43

Захарова о регистрации Собчак в Max: «Последний бастион пал»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на появление журналистки и телеведущей Ксении Собчак в российском мессенджере Max.

«А, ну все, последний бастион пал», — написала дипломат своем Telegram-канале и опубликовала скриншот уведомления о подключении Собчак к платформе.

Max — отечественная цифровая платформа, предоставляющая услуги мессенджера с аудио- и видеозвонками, чатами, денежными переводами, а также интегрированными бизнес-сервисами.

По последним данным, число зарегистрированных пользователей платформы достигло 75 миллионов.

