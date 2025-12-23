Пока не заблокируют: в Госдуме высказались о будущем мессенджера Telegram в РФ

Депутат ГД Боярский: в РФ заблокируют Telegram, когда все каналы переедут в Max

Председатель комитет Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что Telegram в России не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в национальный мессенджер Мах, сообщает газета «Ведомости» .

При этом он подчеркнул, что блокировка Telegram стала бы ошибкой, так как это не только мессенджер, но и социальная сеть.

«(В Telegram — ред.) есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, в т. ч. и зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства», — сказал парламентарий.

Депутат Госдумы добавил, что в связи с этим будет неправильно взять и отключить людям привычный источник, из которого они получали новости.

Ранее мессенджер Telegram, стриминговая платформа Twitch и соцсеть Pinterest получили штрафы по 6 млн рублей от столичного суда за нарушение российского законодательства.

