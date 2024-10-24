Захарова: поведение Додда во Внуково показывает состояние общества в Британии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия заместителя посла Великобритании Тома Додда, который набросился на российских журналистов во Внуково, показывают состояние всего общества Соединенного Королевства, сообщает РЕН ТВ.
«В выходке британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, как оно есть, отношение ко всему», — сказала дипломат.
Заместитель посла Великобритании в России Том Додд прибыл в Москву для инспекции работы посольства своей страны. Когда журналисты попытались задать ему вопросы в аэропорту Внуково, он набросился на них.
На опубликованном видео видно, что Додд вырвал бейджик у одного из журналистов, затем через несколько секунд толкнул девушку, которая пыталась задать ему вопрос с микрофоном.