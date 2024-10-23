Заместитель посла Британии Додд набросился на российских журналистов во Внукове

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд прибыл в Москву для инспекции работы посольства своей страны. Когда журналисты попытались задать ему вопросы в аэропорту Внуково, он набросился на них, соответствующее видео опубликовал SHOT .

На кадрах видно, что Додд вырвал бейджик у одного из журналистов, затем через несколько секунд толкнул девушку, которая пыталась задать ему вопрос с микрофоном.

В Москве Додд сопровождал руководителя Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейна Фасси.

Британские дипломаты приехали проинспектировать работу британского посольства в России после того, как сразу шесть сотрудников диппредставительства лишились аккредитации.