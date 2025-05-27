Загородный отель LES Art Resort в Подмосковье отметил свой 12-й день рождения

С 16 по 18 мая LES Art Resort с размахом отпраздновал свой 12-й день рождения, собрав более 900 гостей разных возрастов. На 3 дня территория загородного отеля в Подмосковье превратилась в арт-пространство под открытым небом с творчеством, музыкой, играми и теплой атмосферой, сообщает пресс-служба LES Art Resort.

В рамках празднования было организовано свыше 30 различных событий: от живописных мастер-классов и театральных представлений до интерактивных квестов, концертов и спортивных мероприятий. Вечером 23 мая посетителей ждали арт-вечеринка «Вино и вдохновение», интеллектуальные игры и танцевальная программа. Для юных гостей были организованы дискотека «Волшебный лес» и кинопоказ.

Основной день торжества — 24 мая — начался с официальной церемонии открытия, приветственного угощения и музыкальных номеров. В течение дня работали многочисленные развлекательные и творческие площадки: интерактивная фотомозаика, культовое напольное пианино Big Piano, как в фильме «Большой», арт-тимбилдинг, мастер-классы по кулинарии, семейные квесты и спортивные тренировки. Для детей и подростков были предусмотрены развлечения с аниматорами, аквагрим, шоу мыльных пузырей, игры в мафию и активные игры на свежем воздухе.

Завершением праздничного вечера стала концертная программа. Сначала публику разогрела кавер-группа «ВыSkаЧки», а главным событием стало выступление известной певицы МакSим, исполнившей всеми любимые композиции «Знаешь ли ты», «Отпускаю» и «Ветром стать». Кульминацией торжества стал впечатляющий фейерверк.

Юбилей LES Art Resort стал ярким отражением его цели — вдохновлять, удивлять и дарить каждому гостю незабываемые эмоции.