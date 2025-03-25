Загородный отель из Подмосковья стал обладателем сертификата Pet-friendly

Важным событием для любителей путешествий с домашними животными стало вручение первых в России сертификатов Pet-friendly, подтверждающих готовность отелей предоставлять комфортные условия для гостей с питомцами. Эти сертификаты были торжественно вручены на международной выставке «Интурмаркет-2025» и гарантируют высокий уровень сервиса как для путешественников, так и для их четвероногих друзей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Сертификаты были выданы на основании строгих требований стандарта «Путешествия с питомцами», разработанного Роскачество. Процесс сертификации включал оценку готовности гостиничных комплексов к предоставлению необходимого сервиса, что включало в себя как квалификацию персонала, так и обустройство самого отеля. Например, заведения, получившие данный сертификат, должны обеспечивать наличие зон для выгула, удобных мест для питания и сна питомцев. Персонал также должен быть обучен правилам обращения с животными, что включает в себя обеспечение их безопасности и предотвращение побегов.

Сертификат позволяет отелям использовать специальный знак соответствия, определяющий их статус как Pet-friendly. Наличие этой отметки на входе в гостиницу служит гарантией высокого уровня обслуживания для гостей с питомцами, что делает такие места более привлекательными для семейных поездок.

Среди первых отелей оказался загородный комплекс «Хорсека Резорт», расположенный в городском округе Черноголовка. Также сертификаты были вручены гостиничному комплексу «Ямская слобода» в Тверской области и отелю «Вега Измайлово» в Москве.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что введение стандартов Pet-friendly создаст новые возможности для путешествий с домашними животными, повышая уровень сервиса и комфорт для всех участников поездок.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.