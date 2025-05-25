Загадочное явление в 10 раз больше Земли зафиксировали российские астрономы

На снимках, полученных 25 мая с помощью телескопов LASCO, отчетливо видна структура, чьи «крылья» достигают 150 тысяч километров в длину — это вдесятеро больше диаметра нашей планеты.

Объект зафиксирован на высоте около 2 миллионов километров над поверхностью светила. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что подобные явления встречаются крайне редко. Природа феномена пока остается загадкой — это может быть как уникальное плазменное образование, так и игра света в коронографе.

Открытие сделано в тот же период, когда NASA опубликовало снимок редкого «кольца Эйнштейна», образованного тремя галактиками на разных расстояниях от Земли. Оба события напоминают, сколько неразгаданных тайн хранит космос.

Ученые подчеркивают, что объект не представляет угрозы для Земли. В ближайшее время исследователи планируют провести дополнительный анализ данных, чтобы понять природу этого удивительного явления.