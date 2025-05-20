НАСА показало кольцо Эйнштейна из трех галактик, снятое телескопом «Хаббл»
НАСА показало снимок, снятый телескопом «Хаббл», с галактиками, расположенными почти на одной прямой и составившими так называемое «кольцо Эйнштейна», сообщает РИА Новости.
Три галактики располагаются в 19,5, 5,5 и 2,7 миллиарда световых лет от Земли.
Кольцо Эйнштейна возникает, когда источник света, объект-линза и наблюдатель находятся на одной прямой.
Фото опубликовано официальном портале НАСА.
Ранее во время тестирования новой радарной системы в Северной Гренландии ученые НАСА обнаружили под 30-метровым слоем льда остатки сверхсекретной военной базы США «Кэмп Сенчури».