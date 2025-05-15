В Гренландии обнаружен секретный объект времен Холодной войны

Во время тестирования новой радарной системы в Северной Гренландии ученые НАСА обнаружили под 30-метровым слоем льда остатки сверхсекретной военной базы США «Кэмп Сенчури», сообщает The Wall Street Journal .

Этот объект был построен в рамках проекта «Ледяной червь» — амбициозного плана Пентагона по размещению 600 ядерных ракет в арктических льдах.

Строительство базы велось в условиях строгой секретности в 1960-х годах. Военные рассчитывали создать разветвленную сеть тоннелей для скрытного размещения баллистических ракет в непосредственной близости от СССР. Однако уже в 1967 году проект свернули — ледник оказался слишком нестабильным для таких масштабных сооружений. Базу забросили, а со временем ее полностью поглотили нарастающие льды.

В середине XX века США содержали в Гренландии 17 военных объектов с 10-тысячным контингентом. Сегодня от этого присутствия осталась лишь космическая база «Питуффик». Примечательно, что 11 апреля Пентагон неожиданно отправил в отставку ее командира, полковника Сюзанну Мейерс, с формулировкой «утрата доверия».

6 января российский посол в Дании Владимир Барбин заявил о модернизации американской инфраструктуры в регионе, включая строительство аэродромов для истребителей пятого поколения F-35. Эти данные, вместе с неожиданным открытием «Кэмп Сенчури», вызывают новые вопросы о военных планах США в Арктике — регионе, который вновь становится ареной геополитического соперничества.