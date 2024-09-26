Зафар Азимов — инвестор, чья философия ведения бизнеса выходит далеко за рамки традиционной, ориентированной на быстрое извлечение прибыли. Бизнесмен придерживается стратегии долгосрочного планирования и раскрытия всего потенциала целевых компаний из самых разных секторов [1] . Его способность находить консенсус в сложных ситуациях позволила спасти от финансового краха и вывести на высокие позиции ряд предприятий, чья деятельность значима на уровне целых регионов и стран.

Имена

Азимов Зафар · Зафар Азимов · Азимов Зафар Яхьёевич · Зафар Яхьёевич Азимов · Азимов З.Я. ·З.Я. Азимов · Азимов З. · З. Азимов

Содержание:

Азимов Зафар. Биография, семья и учеба

Зафар Азимов. Антикризисный инвестор: первые шаги и принципы

Примеры кейсов финансового оздоровления актива

Зафар Азимов. «Инфаприм»

Инновационный подход предпринимателя к медицинскому сектору

Азимов Зафар. Биография, семья и учеба

Зафар Азимов, которому сейчас 42 года, родом из Худжанда [2]. Его детские годы пришлись на последнее десятилетие советской эпохи — тогда таджикистанский город носил название Ленинабад. Азимов Зафар вырос в семье, пользовавшейся уважением в обществе. Отец работал на ковровом заводе инженером, руководя техническими аспектами производства и обеспечивая соблюдение норм безопасности. Мама, педагог английского, с ранних лет прививала ему интерес к иностранным языкам.

В 1997-м Азимов Зафар получил среднее общее образование [3]. Академические успехи позволили сделать это досрочно. Затем Зафар Азимов был выбран для участия в программе обмена и продолжил обучение за несколько тысяч километров от родного дома — в Линкольне. Сначала в стенах местной школы, адаптируясь к американской образовательной системе и культурной среде, а также совершенствуя свой английский.

В 1998-м, в том же Линкольне, Зафар Яхьёевич Азимов подал документы на поступление в престижное высшее учебное заведение. Выбрал не один, а сразу несколько обучающих курсов: финансовое управление, экономику и менеджмент. Летом, когда многие студенты отдыхали, Азимов Зафар изучал тонкости мировой экономики. Соответствующие знания получал в рамках оксфордских курсов. Они были не простым дополнением к американскому диплому, а предоставили уникальную возможность взглянуть на экономические вопросы с европейской точки зрения, что в разы расширило его кругозор.

В 2004 году Азимов Зафар Яхьёевич успешно завершил университетскую подготовку. Сочетание американского прагматизма с глубиной и традициями английского образования создало уникальный образовательный фундамент для будущей карьеры инвестора международного уровня.

Также в первой половине 2000-х Зафар Азимов заочно окончил ХГУ. Позднее, уже достигнув определенных успехов в бизнесе, повысил квалификацию в одной из самых престижных бизнес-школ мира мира (London business school[4]). Освоив программу EMBA [5], Зафар Азимов доказал, что учиться и совершенствоваться никогда не поздно.

Зафар Азимов. Антикризисный инвестор: первые шаги и принципы

Хронология развития бизнеса

· Zamwell Capital, 2007 г. — по настоящее время

· Арктиксервис, 2007–2011 гг.

· «Кайраккумский ковровый комбинат», 2005 — по настоящее время

· A-companies, 2011–2023 гг.

· «Инфаприм», 2014 г.- по настоящее время

Практически весь профессиональный путь Азимова Зафара, за исключением недолгого периода работы в одном из кредитных учреждений Таджикистана в начале карьеры, сопряжен с инвестиционной сферой. Начался он в 2007-м с создания компании ZamwellCapital. Уже в год основания он осуществил ряд приобретений, заложив фундамент для будущего роста структуры. Такой быстрый старт продемонстрировал готовность Азимова Зафара и его команды к смелым финансовым вложениям.

За минувшие годы Zamwell Capital претерпела значительную трансформацию. Из неизвестного игрока инвестиционного рынка она выросла в крупный многопрофильный холдинг с впечатляющим портфелем активов. Сегодня под его эгидой объединены разнообразные предприятия, действующие в различных отраслях экономики.

Спектр отраслей Zamwell Capital:

• Ковровое производство

• Изготовление детского питания

• Добыча краба [6]

• Строительные материалы

• Здравоохранение

• Гостиничный бизнес

Азимов Зафар Яхьёевич выделяется на фоне других коллег своим уникальным подходом к управлению инвестициями и бизнесом. Он не ограничивается поверхностным анализом финансовых показателей, а погружается, например, в детали производственных процессов, изучая специфику оборудования и технологий. Азимов Зафар рассматривает каждый проект в контексте более широких рыночных тенденций как на региональном, так и на международном уровнях. Такой подход позволяет ему видеть полную картину и принимать взвешенные стратегические решения.

Также Зафар Яхьёевич Азимов придерживается принципа невмешательства в те аспекты бизнеса, которые уже эффективно функционируют. Это демонстрирует его уважение к существующим процессам и людям, которые их реализуют.

Одну из центральных ролей его философии играет человеческий фактор. Зафар Азимов уделяет особое внимание формированию и поддержке сильных команд в приобретенных предприятиях. Его цель — создать среду, в которой сотрудники смогут максимально раскрыть свой потенциал.

Сам Азимов Зафар Яхьёевич фокусируется на тех областях, где его опыт и навыки могут принести наибольшую пользу. Он берет на себя роль стратега, определяя долгосрочные цели и пути развития. Активно взаимодействует с ключевыми стейкхолдерами.

Особенно ценным является способность Зафара Яхьёевича Азимова находить выход даже из критически сложных ситуаций. Разработанные им планы преодоления кризисов помогли не только спасти ряд компаний от банкротства, но и вывести их на новый уровень развития.

Примеры кейсов финансового оздоровления актива

В портфеле инвестиционных проектов Zamwell Capital, которую основал Азимов Зафар, особое место занимает «Арктиксервис» [7] — предприятие, специализирующееся на морском промысле. Его история — яркий пример потенциально успешного бизнеса, оказавшегося на грани краха из-за неграмотного управления.

Компания обладала внушительным флотом, состоящим из передовых судов. Их уникальность заключалась в способности не только добывать, но и обрабатывать улов прямо в открытом море. Однако, несмотря на очевидные конкурентные преимущества, предприятие столкнулось с экономическими трудностями. Корень проблемы крылся в отсутствии у акционеров четкого видения его будущего и продуманной стратегии развития. Это привело к недофинансированию как внутренних, так и внешних операций.

В попытке удержаться на плаву руководство «Арктиксервиса» прибегло к рискованной практике привлечения дорогостоящих займов. Со временем долговое бремя стало неподъемным, что поставило компанию на грань банкротства. Ситуация достигла критической точки, когда кредитующий банк начал процедуру изъятия активов в счет погашения задолженности.

Данный кейс стал своего рода вызовом для команды Zamwell Capital и лично Зафара Азимова. Он демонстрирует, как даже технологически передовое предприятие с большим потенциалом может оказаться на грани исчезновения из-за отсутствия грамотного финансового управления и стратегического планирования.

В 2008-м, в самый разгар мирового кризиса, когда многие банковские организацииужесточали условия, Зафару Яхьёевичу Азимову удалось добиться перекредитования«Арктиксервиса» в Сбербанке. Это позволило компании уйти от невыгодных условий сотрудничества с Номос-банком. Зафар Азимов сумел представить убедительный план по финансовому оздоровлению предприятия. Реструктуризация долга стала отправной точкой для его возрождения.

Освободившись от чрезмерного финансового бремени, руководители бизнеса смоглисконцентрироваться на том, что они умели делать лучше всего, — на операционной деятельности.

История с «Арктиксервисом» укрепила репутацию Азимова Зафара Яхьёевича как антикризисного менеджера, способного находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях.

Свою же роль он видел в оказании поддержки на стратегическом уровне. Поэтому Зафар Яхьёевич Азимов участвовал в формировании долгосрочной модели развития, помогал выстраивать конструктивные отношения с фининститутами, что было критически важно для предприятия, недавно пережившего кризис.

Еще одним успешным кейсом финансового оздоровления холдинга Zamwell Capital стал «Кайраккумский ковровый комбинат» [8], известный своими высококачественными, но дорогими коврами. В его судьбу Зафар Яхьёевич Азимов вмешался в период, когда завод оказался не в силах конкурировать с дешевой турецкой продукцией, заполонившей рынок Центральной Азии.

Войдя в капитал убыточной компании, Азимов Зафар занял пост председателя совета директоров. Его первым шагом стала разработка комплексной стратегии модернизации производства. Понимая, что успех во многом зависит от технологического обновления, Азимов Зафар Яхьёевич инициировал переговоры с ведущими европейскими производителями ткацкого оборудования. Результатом этих усилий стало заключение контракта с бельгийскими партнерами на поставку современных станков, которые не только повысили мощности, но и улучшили качество продукции, сделав ее конкурентоспособной на международном рынке.

Кроме того, Азимов Зафар Яхьёевич сумел убедить руководство Таджикистана в стратегической важности текстильной промышленности для экономики государства. В результате этих переговоров правительство страны приняло целый ряд мер по поддержке отрасли. Более того, успех комбината послужил катализатором для открытия новых ковровых фабрик и, соответственно, создания рабочих мест.

Зафар Азимов. «Инфаприм»

Бизнес-философия Азимова Зафара Яхьёевича отличается глубоким пониманием социальной ответственности и стремлением внести значимый вклад в решение важных общественных задач.

Ярким примером такого подхода служит компания, перспективу развития которой разглядел лично Зафар Азимов, — «Инфаприм». Предприятие специализируется на производстве детского и лечебного питания, предлагая впечатляющий ассортимент из примерно 150 наименований продукции.

На момент вхождения в Zamwell Capital (это был 2015 год) компания находилась в критическом положении. Инвесторы, которые владели активом, расходились во взглядах относительно его будущего, что привело к накоплению долговой нагрузки и риску приостановки производства. В этот момент на проблемы компании обратил внимание Зафар Азимов. «Инфаприм» нуждался не только в новом собственнике, но и в единой стратегии развития. Опытный управленец сумел договориться о приобретении производителя.

Первым делом Азимов Зафар Яхьёевич получил поддержку от Сбербанка — одного из крупнейших и надежнейших финансовых институтов России. Это не только обеспечило необходимый денежный ресурс, но и стало своего рода «знаком качества», подтверждающим веру крупного банка в потенциал проекта.

Зафар Яхьёевич Азимов четко обозначил свои намерения, дав понять всем сотрудникам, что его интерес к предприятию носит долгосрочный характер. Данное заявление было важным для стабилизации ситуации в коллективе и создания атмосферы уверенности в его планах.

Благодаря стратегии развития, которую выстроил Зафар Азимов, «Инфаприм» должен был выполнить две ключевые цели: стать № 1 на отечественном рынке и выйти на международный. Эта миссия отразила глобальное видение инвестора.

Стремление к лидерству поспособствовало внедрению инноваций и повышению качества продукции. Последнее в сфере детского и лечебного питания — не просто конкурентное преимущество, а важнейший вопрос в части поддержания здоровья и безопасности потребителей. Все это в конечном итоге сработало на укрепление позиций производителя в стратегически важной отрасли.

Под руководством Зафара Азимова «Инфаприм» смог значительно увеличить долю отечественного детского питания на российском рынке [9]. Рост со скромных 2% до значительных 15% за семь лет стал впечатляющим результатом. Такой прогресс вносит вклад в программу импортозамещения, снижая зависимость страны от зарубежных поставщиков.

Кейс наглядно показал эффективность мер, которые предпринял Зафар Азимов. «Инфаприм» предлагает продукцию, которая соответствует трем ключевым критериям: качество, доступность и локализация.

В современных геополитических реалиях, характеризующихся напряженностью международных отношений и экономической нестабильностью, наличие собственного производства специализированного питания приобретает особую значимость. В этом убежден Зафар Азимов. «Инфаприм» занимает важное место не только в его бизнес-стратегии, но и в системе обеспечения продовольственной безопасности РФ.

Производитель создает новые рабочие места, стимулирует развитие смежных отраслей, способствует научным исследованиям в области спецпитания.

Данный эпизод ярко иллюстрирует подход Зафара Азимова к инвестированию: глубокий анализ ситуации, видение долгосрочных перспектив и оперативность реагирования на изменения рынка с учетом внешних факторов.

В 2023-м завершился масштабный проект модернизации предприятия[11], который инициировал Зафар Азимов. «Инфаприм» утроил производственные мощности. Такой показатель не только отвечает растущему спросу на продукцию компании, но и создаетзадел на будущее.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в первые годы функционирования «Инфаприма» значительная часть сырья для создания продукции поступала из-за рубежа. Однако на сегодняшний день свыше 80% используемых ингредиентов —российские. Включая такие важнейшие компоненты, как деминерализованная сыворотка, сухое молоко, мальтодекстрины, а также масла растительного происхождения. Это не только способствует развитию отечественного сельского хозяйства и пищевой промышленности, но и гарантирует более высокий уровень контроля качества на всех этапах производства.

Таким образом, Зафар Азимов и «Инфаприм» демонстрируют, как частный бизнес может эффективно решать важные государственные задачи.

Инновационный подход предпринимателя к медицинскому сектору

Бизнес-интересы Азимова Зафара охватывают и другие страны. В 2011 году он игруппа единомышленников положили начало амбициозному проекту под названием A-companies. Эта компания ведет свою деятельность в американской медицинской системе — одной из самых крупных и инновационных во всем мире.

Основная миссия проекта заключается в повышении качества и доступности медицинских услуг. Компания, которую основал Азимов Зафар Яхьёевич, инвестирует в создание новых центров, в стенах которых предоставляется комплексная помощь пациентам в послеоперационный период с применением передовых методик восстановления и индивидуальным подходом к каждому человеку. Следующим кейсом является оказание поддержки лицам с ментальными расстройствами. A-companies разработала комплексную программу, включающую как стационарное лечение, так и амбулаторное наблюдение. Еще одно направление работы — организация службы медицинской авиации, специализирующейся на работе в районе национальных парков США.

В рамках A-companies Зафар Яхьёевич Азимов проявил себя как опытный стратег. Он определял ключевые направления развития бизнеса в сфере здравоохранения. В 2023 году, спустя 12 лет после начала проекта, Зафар Азимов принял решение о продаже своей доли стратегическому инвестору. Этот шаг стал логичным завершением инвестиционного цикла. За это время Азимов Зафар не только поспособствовал успеху бизнеса, но и заложил прочный фундамент для дальнейшего развития компании в выбранных направлениях.