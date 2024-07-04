Патрушев обсудил стратегические планы по развитию водного хозяйства России

В мероприятии поучаствовал заместитель председателя правления правительства России Дмитрий Патрушев. Он начал свое выступление с поздравлений сотрудников организации с юбилеем, а также пожелал дальнейшего развития. Патрушев подчеркнул, что в настоящее время перед агентством стоит важнейшая задача — правильно распределить имеющиеся в стране водные ресурсы, а также наращивать экономическую отдачу в этом направлении.

«Отмечу, что при поддержке правительства за последние 3 года построено более 50 километров дамб, отремонтировано 137 гидротехнических сооружений и расчищено от препятствий свыше 220 километров русел рек. На эти цели было выделено больше 23 миллиардов рублей. Еще около шести с половиной миллиардов предусмотрено в текущем году», — сообщил Патрушев.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных также принял участие в расширенном заседании.

«Задача сохранения и оздоровления водных объектов является одной из приоритетных в повестке нашего комитета в Совете Федерации. Мы выступаем за увеличение объемов финансирования реконструкции очистных сооружений, их технического оснащения, капитального ремонта объектов мелиорации. Очевидно, что эффективно развивать сельское хозяйство, наши с вами перспективные регионы — юг России, без совместной работы с Росводресурсами, без четкого плана по работе мелиоративных систем невозможно», — подчеркнул Двойных.

В рамках реализации национального проекта «Экология» специалистам уже удалось оздоровить сотни километров российских рек, однако останавливаться не стоит. Результаты успешно проделанной работы улучшили качество жизни 17 миллионов человек.

«С 2025 года стартует новый объединенный водный федеральный проект, сейчас он формируется. Важно не только его наполнить мероприятиями, но и качественно, своевременно их реализовать. Впереди много работы по оздоровлению гидрографической сети, озер и водохранилищ России. Накопленный опыт — а его у Росводресурсов достаточно — нужно учитывать при строительстве и запуске гидротехнических сооружений. Объекты действительно должны улучшать водообмен территорий, помочь справиться, в том числе, с дефицитом воды», — сказал глава Минприроды России Александр Козлов.