Задолжал дочери 300 тыс рублей: алиментщик в Питере прятался от приставов в диване

Приставы в Санкт-Петербурге нагрянули домой к алиментщику, который задолжал 300 тыс. рублей, а тот спрятался от них в диване, сообщает «Mash на Мойке» .

Житель Калининского района не выплачивал алименты на семилетнюю дочь в течение года. У 39-летнего мужчины образовался долг в размере 300 тыс. рублей. Он объяснял, что не может отдать деньги из-за отсутствия работы и «подходящих вакансий».

Когда приставы сообщали, что намерены зайти к нему домой, то алиментщик в спешке скрывался. Но на этот раз уйти у него не получилось.

Приставы пришли на адрес мужчины, но дверь открыл посторонний. Он заявил, что должника дома нет. Приставы уже думали уходить, но напоследок проверили квартиру еще раз и заметили, что алиментщик скрывался от них в диване. После этого он выбрался оттуда со словами: «Сдаюсь, сдаюсь».

Мужчине пришлось ехать в отделение. Он провел там ночь. Утром суд приговорил его к административному аресту на 10 суток из-за неуплаты средств на содержание детей.

Ранее судебные приставы Подмосковья взыскали с жителя региона 859 тысяч рублей задолженности по алиментам после выявления скрытых доходов.

