Судебные приставы Подмосковья взыскали 859 тысяч рублей алиментов с должника

Судебные приставы Подмосковья взыскали с жителя региона 859 тысяч рублей задолженности по алиментам после выявления скрытых доходов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья был обязан по решению суда ежемесячно выплачивать алименты в размере четверти всех доходов. Исполнительное производство находилось в Орехово-Зуевском районном отделе судебных приставов. После достижения ребенком совершеннолетия производство завершили, однако судебный пристав-исполнитель вновь возбудила дело на основании постановления о расчете задолженности.

Причиной образования долга стало то, что мужчина не полностью исполнял решение суда и скрывал свои реальные доходы. В рамках нового производства пристав вынесла постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля должника, ограничила его право выезда за границу и направила постановление об обращении взыскания на заработную плату по месту работы.

Комплекс мер позволил взыскать с мужчины 859 тысяч рублей задолженности по алиментам и 60 тысяч рублей исполнительского сбора.

