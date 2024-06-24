Задержаны подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии
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В прокуратуре Гагрского района заявили о задержании подозреваемых в смертельной перестрелке на границе России и Абхазии. Их личности устанавливаются, сообщает РИА Новости.
В результате перестрелки на КПП «Псоу», которая произошла 23 июня, ранения получили три человека, погиб мужчина.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Также правоохранители возбудили уголовное дело по факту теракта в Дербенте и Махачкале. Все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к теракту, устанавливаются.