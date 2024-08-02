Задержанный сенатор Савельев потратил миллионы рублей на организацию юбилея

Задержанный сенатор Дмитрий Савельев потратил баснословные деньги на празднование своего юбилея, а затем день рождения с размахом отметила его супруга, сообщает Mash .

По случаю празднования своего 50-летия в 2018 году сенатор организовал роскошную вечеринку. На ней выступали такие именитые артисты, как Валерий Меладзе, Николай Басков, Дмитрий Маликов, Вера Брежнева и другие. На праздник Савельев потратил около 60 млн рублей.

В 2019 году его супруга Ольга отпраздновала свой день рождения с не меньшим размахом. Ее юбилей прошел в элитном банкетном холле Barvikha Luxury Village. На вечеринке выступили Иван Дорн, Дима Билан, Светлана Лобода и другие. За ночь Ольга сменила пять дорогих нарядов.

Кроме того, для нее устроили огненное шоу. Также на праздновании вынесли огромный торт с золотой головой льва посредине. Юбилей обошелся в несколько десятков миллионов.

По официальным данным, за 2017 год Савельев заработал более 167 млн рублей. У него есть два земельных участка, шесть помещений, а также дом в Англии.

В пятницу сенатора Савельева задержали прямо на выходе с заседания Совфеда. Он стал фигурантом дела об организации приготовления к убийству.