«Забыла документы в квартире»: пациенты разводят врачей скорой на деньги

Недобросовестные пациенты придумали схему обмана медиков скорой помощи. Они посылают их в свою пустую квартиру за якобы забытыми документами, а потом пишут заявление в полицию о краже, сообщается в Telegram-канале «Под звуки сирены» .

Схема начинается с того, что врачи решают отправить пациента на госпитализацию. Уже в машине скорой он заявляет, что якобы забыл нужные документы дома в комоде, дает медикам ключи от квартиры, где никого нет, и просит сходить за бумагами.

Врачи входят в жилье, ищут документы, но не находят. После их возвращения пациент заявляет, что нашел бумаги в кармане своей куртки. Затем врачи отвозят его в стационар, а сами отправляются работать дальше.

По возвращении на подстанцию их уже ждет наряд полиции, следователь и разгневанный заведующий. Оказывается, пациент составил на медиков заявление о краже. Якобы у него из комода пропала крупная сумма денег, когда врачи заходили за документами.

После этого медиков задерживают и доставляют в отдел полиции, где им приходится доказывать свою невиновность.

«Результат предсказуем: увольнение „по статье“, испорченная репутация и реальная угроза получить судимость за хищение в особо крупном размере», — утверждают авторы канала.

Зачастую в отдел приезжают родственники пациента и обещают забрать заявление, если медики вернут якобы украденные деньги и доплатят еще 100 тыс. рублей за ущерб. От безысходности врачам приходится соглашаться на такие условия.

По информации авторов канала, сейчас большинство баз данных пациентов оцифровано. Сотрудники стационара всю необходимую информацию могут увидеть в электронном виде. Потому медикам не нужно соглашаться на просьбы больного о том, чтобы подняться в его квартиру и найти там якобы забытые документы.

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