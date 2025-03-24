Заботьтесь о себе: топ-7 советов, как справиться с хроническим стрессом

Заботиться о себе нужно обязательно, если человек хочет сохранить здоровье и качество жизни. Хронический стресс и напряжение — серьезная проблема, требующая комплексного подхода. Работать над психикой нужно сразу на нескольких уровнях, сообщила РИАМО интегративный психолог-практик с 20-летним опытом, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, автор методики по комплексной психологической помощи и интегративной психокоррекции MAFO (Mental Adjustment and Fulfilment of Objective — психологическая коррекция и достижение цели) Мария Фогель.

«Хронический стресс приводит к опасным последствиям для физического и психического здоровья. Он ослабляет иммунитет, запускает череду частых простуд, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, провоцирует трудности с пищеварением, обостряет хронические болезни, вызывает депрессию, тревожные расстройства, эмоциональное выгорание», — перечислила Фогель.

В результате нарушается сон, усиливаются зависимости, возникают проблемы в отношениях с конфликтами, одиночеством и полной социальной изоляцией. Психолог дала семь важных советов, которые помогут справиться с хроническим стрессом на разных уровнях.

Эмоциональный

Осознайте и примите свои эмоции, ведь их подавление усиливает стресс и внутренние конфликты, а принятие и самоподдержка дают расслабление и спокойствие.

Когнитивный

Работайте над мыслями, ведите психологический дневник, повторяйте аффирмации, практикуйте позитивное мышление, и вы обретете порядок и гармонию в своем внутреннем мире.

Телесный

Дыхательные упражнения и мышечная релаксация, практики осознанности и медитация, йога и растяжка, приятная физическая активность с позитивными эмоциями, так вы усилите контакт с собственным телом и будете больше пребывать в реальности, а не в переживаниях о проблемах. Кроме того, понизите кортизол, но повысите уровень эндорфинов (гормонов радости и удовольствия).

Поведенческий

Учитесь ассертивным навыкам, спокойно говорить «нет», устанавливать границы в общении с людьми, так вы усилите ощущение безопасности и уверенности в себе.

Сценарный

Изменяйте привычные деструктивные модели, которые вам мешают, при этом вводите новые позитивные и благоприятные, чтобы улучшать качество жизни. Например, не перегружайтесь, беря на себя слишком много, а используйте тайм-менеджмент, разделяйте большие задачи на мелкие шаги и устанавливайте реалистичные сроки.

Программный

Постарайтесь выйти из привычных ролей, например, «жертвы» или «спасателя». Повысите значимость себя и свои интересов, займитесь улучшением здоровья и гармонизацией образа жизни. Например, сбалансированное питание, регулярный сон, качественный отдых, наполняющее творческое хобби, отказ от вредных привычек и контакта с токсичными людьми. Также хорошо влияют получение новых впечатлений, путешествия, новые знакомства, приятное легкое общение и поддержка близких.

Обратиться к психологу

Если это не помогает, симптомы сохраняются, значит проблема не только во внешних факторах (перегрузка, высокий темп жизни и др.), но и в глубинах психики. Это могут быть непроработанные психотравмы детства, не до конца прожитые стрессы в недавнем прошлом (аварии, горе утраты близкого, увольнение, банкротство и т. д.), расстройства личности, жизнь с абьюзером, пребывание в токсичных отношениях, зависимость от манипулятора.

«Все это часто незаметно для обычного человека, но видно профессионалу. Поэтому мудрым решением будет обратиться к психологу за терапией, а в сложных случаях может понадобиться медикаментозная поддержка. Шансы на успех очень высоки, ведь мозг способен восстанавливаться благодаря нейропластичности», — отметила Фогель.

Хронический стресс — это сигнал организма, требующий внимания и своевременного вмешательства для восстановления баланса. Поэтому важно вовремя обращаться за помощью, чтобы сохранить здоровье и качество жизни, заключила эксперт.