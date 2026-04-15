Забеременела от другого: вдову бойца СВО лишили посмертных выплат

Девушка вышла замуж, однако уже через 7 месяцев мужчина заключил контракт и отправился в зону СВО, где вскоре погиб. Однако суд признал вдову недостойным наследником и лишил всех выплат, сообщает E1.RU .

Мать погибшего рассказала, что сын женился в мае 2024 года. К моменту заключения контракта с Минобороны России супруги уже не жили вместе. Более того, невестка забеременела от другого.

В прокуратуре объяснили, что супруги совместное хозяйство не вели и планировали развестись при первой возможности. При этом вдова наравне с матерью претендовала на наследство.

Посмертные выплаты женщина не получила — суд встал на сторону матери. Выяснилось, что вдова даже не участвовала в организации похорон законного супруга.

