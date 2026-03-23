Борьба за гробовые выплаты: дед, вдова и мать-кукушка делят деньги участника СВО

Драматичная история произошла в Каменске-Уральском. Очень давно мать оставила новорожденного сына в роддоме. Недавно парень погиб на СВО, женщина решила забрать себе положенные выплаты. В суде она столкнулась с женой сына и его дедушкой — собственным отцом, сообщает E1.RU .

Пенсионер Виктор Александрович (все имена изменены — ред.) узнал, что у него есть внук с таким же именем только через год после его рождения. Мать оставила мальчика в детском доме, при этом ей удалось скрыть беременность и от родителей, и от соседей. Кто отец маленького Вити, неизвестно.

Оформить опеку на себя у пожилых людей не получилось, они уговорили дочь забрать мальчика, а все заботы бабушка с дедушкой взяли на себя. В итоге женщина купила дом на маткапитал, забрала трех дочек, а сына оставила с родителями.

Виктор Александрович и внук были дружны. Мальчик называл его папой, а на уроке однажды всем одноклассникам заявил, что его мать — кукушка. При этом сама женщина родила еще одного сына, которого обожала, и даже получила медаль «Родительская слава» за воспитание пяти благополучных детей.

Во взрослом возрасте Витя познакомился с Катей. Парень решил заработать на квартиру и подписал контракт с Минобороны. В этот же день заключил брак, но никому об этом не сообщил. Дедушка узнал о росписи по телефону, когда внук заявил, что собирается разводиться, потому что жена не ждет его, но в сентябре 2025 года Витя погиб.

Вдова на похороны не явилась, зато пришла в военкомат, чтобы оформить гробовые выплаты. По закону они положены матери и жене, а дедушка, который всю жизнь воспитывал внука, отправился искать справедливости в суде. Все, в том числе воспитатели и педагоги подтвердили, что мать ненавидела сына. Более того, у женщины нет ни одной общей фотографии с ребенком. Что касается вдовы, сразу после смерти мужа, она зарегистрировалась на сайте знакомств. В итоге суд встал на сторону дедушки.

